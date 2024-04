Uma mulher de 36 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira (4) após acabar tendo o corpo incendiado durante a tentativa de conter as chamas que tomavam conta de seu carro. O incidente aconteceu na garagem da casa da vítima, no bairro Lagoa de Santo Antônio, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da rua Vereador Magno Claret Vieira após a vítima sair correndo de sua casa, em chamas, para pedir ajuda na rua. Após sair do imóvel, a mulher se deitou no chão próximo a um campo de futebol, onde aguardou o resgate.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados para auxiliar na ocorrência. Aos militares, as testemunhas relataram que teria ocorrido uma falha no veículo, e, ao iniciar o fogo, ela acabou tendo a roupa atingida.

Diante da gravidade do quadro da vítima, o helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para socorrer a mulher. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para fazer os levantamentos iniciais, que identificarão as causas do incêndio.

Fonte: O Tempo