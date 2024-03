Um funcionário de uma empresa terceirizada de cabeamento de telefonia foi preso em flagrante por receptação qualificada e revenda online de fios de cobre e de chumbo no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, nessa quinta-feira (14). Na casa dele foram localizados e apreendidos 315 quilos de material prontos para envio para um ferro-velho ao valor de R$ 5.325.

O delegado responsável pelo caso, Alessandro Santa Gema, explicou que o homem, de 45 anos, se aproveitava do fato de atuar no ramo de retirada e manutenção da rede de cabeamento de uma terceirizada de uma rede de telefonia e internet para desviar parte do material recolhido para revenda pelo Facebook, sobretudo a ferros-velhos. Ele levava os cabos para casa e, com conhecimento técnico, fazia a extração do cobre e do chumbo para repasse.

“Ele cobrava R$ 6,50 pelo quilo de chumbo e R$ 35,00 pelo quilo de cobre. Após denúncia, começamos o monitoramento virtual da atuação do homem. Quando ele fechou a venda desses 315 quilos pelo Facebook, nós fomos à casa dele e fizemos a prisão“, relatou o delegado.

O homem não resistiu à detenção e, segundo Alessandro, confessou que fazia o comércio, mas não informou há quanto tempo. Ele foi levado para o Ceresp. O delegado ainda informou que a investigação continua e que profissionais de outras terceirizadas do mesmo ramo podem estar envolvidos no mesmo tipo de trabalho ilícito.

Fonte: O Tempo