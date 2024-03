A primeira coisa que o mecânico Josué da Rocha Filho, de 44 anos, fez nesta sexta-feira (15), – um dia depois de ter tido o carro queimado em função do incêndio de um caminhão onde ele estava estacionado-, foi verificar o que tinha sobrado inteiro dentro do veículo. E lá estava, do lado do banco do motorista, a Bíblia que ele carrega para o abençoar totalmente intacta. “É fé em Deus. Isso é um milagre“, disse o homem muito emocionado, segurando o objeto de devoção com as mãos feridas. Ele recebeu alta do hospital João XXIII, onde precisou ser encaminhado devido as queimaduras nas mãos e a lesão no tornozelo.

“Quando o fogo começou, não tinha como sair pela porta. Comecei a gritar para as pessoas saírem. Tive que abrir a janela, mas estava muito quente, daí queimei”, relembrou. Após abrir a janela, ele precisou pular de uma altura de aproximadamente cinco metros.

Apesar de morar no primeiro andar do imóvel, naquela noite, ele estava na casa da irmã Cátia Lucia, que mora no segundo pavimento. “É uma cena esquisita demais ver isso e relembrar que aconteceu. Só Deus sabe o que a gente passou aqui”, relatou.

O fogo começou por volta de 2h30 da madrugada dessa quinta-feira (14), quando parte do combustível do caminhão escorreu até o imóvel onde moram cerca de 80 pessoas. Nove ficaram feridas, incluindo o Josué e a irmã dele, Cátia Lucia, de 40 anos. A filha dela, Angélica de Souza, de 16 anos, não teve ferimentos, mas passou a noite com a mãe. “Ela está bem, sentido dores mas consciente, conversando, um pouco sonolenta por causa da morfina. Deve receber alta amanhã ou depois“, disse a adolescente.

A Cátia teve queimaduras nas pernas e uma luxação nos tornozelos devido à fuga pela janela. “Ela precisou fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele queimada, já que foram queimaduras de segundo grau. Ela está medicada, recebendo hidratação e sem risco”, completa.

