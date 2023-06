O município de Formiga foi escolhido pela Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais, para participar da pesquisa: Municípios Eficazes na Gestão da Aprendizagem.

Foram selecionados 16 municípios brasileiros para receber os pesquisadores da Instituição, que investiga as estratégias de gestão em municípios brasileiros que obtiveram bons resultados no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que permitem avaliar a qualidade da educação oferecida aos estudantes.

A visita das pesquisadoras professora Dr.ª Sofia Lerche e professora Dr.ª Olivia Silveira ao município aconteceu no período de 30 de maio a 1º de junho.

Na ocasião, foram visitadas a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap) e as Escolas Municipais Professor Franklin de Carvalho, Paulo Barbosa, Célia de Melo Eufrásio, Centro de Apoio Integral à Criança (CAIC) e Florêncio Rodrigues Nunes.

Durantes as visitas, foram realizadas as coletas de dados através de interações com o Secretário Municipal de Educação Jaderson Teixeira, equipe técnica da secretaria, gestores e supervisores pedagógicos das escolas.

Foram analisados cinco temas estratégicos associados à eficácia da gestão educacional: currículo, avaliação, profissionais da educação, acompanhamento e regime de colaboração.

A próxima etapa da pesquisa será a análise dos dados coletados nos municípios e para a disseminação dos resultados estão previstos: um relatório final; dois artigos acadêmicos; um livro (versão impressa e digital); um seminário de divulgação para as Secretarias Municipais de Educação; inclusão de conteúdos online em plataforma da FGV; e, dois artigos jornalísticos.

