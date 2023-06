No sábado e domingo (10 e 11) será realizada a 5ª edição do Festival do Peixe no Distrito Turístico Pontevila.

O evento terá início no sábado, ao meio-dia, com show da cantora Jéssica Faria. Às 15h, a apresentação musical será com Akiles Ramos e, às 18h, a animação ficará por conta da dupla Marcos e Lian.

Os cantores foram selecionados por meio do Concurso de Música Sertaneja promovido pela Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico.

No domingo, as atividades terão início às 11h e serão finalizadas às 17h.

Nos dois dias do Festival do Peixe, o público presente poderá degustar diversos pratos típicos da região que serão comercializados.

O 5º Festival do Peixe é uma realização da Administração Municipal e tem o apoio do Conselho Municipal do Turismo e do Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas.

Fonte: Decom