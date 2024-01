O fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, recebeu nesta quarta-feira (3), o diploma de campeão do ranking 2023 de jiu-jítsu da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu- Jítsu Esportivo).

O Diploma, assinado pelo Mestre Moisés Muradi, afirma que o atleta, “utilizando de sua dedicação, vocação, treinamento e estratégias”, foi declarado campeão do ranking CBJJE 2023 na categoria Masculino/Master 2 Preta/Médio”.

Uma mensagem oficial da Confederação destaca que “foram diversos momentos de muita gana e entrega” e complementa que a entidade não poderia deixar de parabenizar “pela honra e mérito esportivo impostos em seu jogo e em sua combatividade”.

Desde o início do ano passado, Rodrigo Assalin tem participado de competições com o objetivo de incentivar a equipe do Tatame do Bem. Ele relata que ficou surpreso e feliz com a mensagem da Confederação, já que o objetivo inicial de ter voltado às competições era motivar os alunos a seguirem seus sonhos.

“No meio do percurso, resgatei dentro de mim, um competidor que estava adormecido. Comecei então a me preparar melhor, com alimentação e treinos, além de me conectar com Deus”, conta. “Minha meta agora é continuar batalhando para conciliar família, trabalho e treino e trazer mais prêmios para o Tatame do Bem e para a nossa cidade”.

Rodrigo lembrou ainda da rede de apoio que o ajudou nesta conquista: “Quero agradecer à minha família, aos meus patrocinadores e aos alunos que treinam comigo”.

Fonte: Tatame do Bem