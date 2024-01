Um homem foi preso nesta quarta-feira (3), na Barra da Tijuca, suspeito de estuprar a filha adotiva, quando a criança tinha 9 anos. Ele foi encontrado pela polícia no momento em que trabalhava em uma obra de um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o crime aconteceu em 2019, no bairro de Guaratiba, na mesma região. Em determinado dia, a esposa chegou em casa e viu o homem abusando sexualmente da menina. Ao ser flagrado, ele iniciou uma briga e fugiu do local.

Na época, o casal fazia parte de um programa social de família acolhedora e estava no processo final de adoção de um casal de irmãos.