Os estadunidenses costumam celebrar o SuperBowl, a final do campeonato nacional de futebol americano, como os brasileiros fazem em uma final da Copa do Mundo. A festa envolve a reunião de amigos, familiares e, claro, não podem faltar os comes e bebes.

A imagem de uma mesa de petiscos temática do evento viralizou na internet por sua decoração impressionante: o anfitrião desconhecido criou uma maquete de um estádio usando frios, salgadinhos e sanduíches.

A imagem é antiga e já circula na internet há mais de 10 anos, no entanto, voltou a fazer sucesso quando o perfil do X (ex-Twitter) @Zanfa republicou a foto com a legenda: “Tá tudo bem amor? Você nem tocou no estádio de frios”.