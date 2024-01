O governo federal tirou de circulação o equivalente a R$ 25,6 milhões em dinheiro falso ao longo de 2023. Foram identificadas mais de 250,1 mil notas fraudulentas.

A nota mais falsificada segue sendo a de 100 reais. No ano passado, 100,1 mil foram tiradas de circulação. Em seguida, aparece a de 200 reais, com 61.713 unidades encontradas. A nota de 50 fecha o pódio, com 55,4 mil.

A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal. Caso seja penalizado, o criminoso pode pegar uma pena de 3 a 12 anos de prisão.

Abaixo, veja as dicas do BC para identificar uma nota falsa:

*Veja a marca-d’água. coloque a nota contra a luz e veja, na área clara, a figura do animal e o número do valor da nota, em tons que variam do claro ao escuro;

*Veja o fio de segurança. um fio escuro fica visível próximo ao meio da nota, quando ela é colocada contra a luz. Nele estão escritos o valor e a palavra “REAIS”. Mas repare que o fio só está presente nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais;

*Sinta o alto-relevo: pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da nota. Por exemplo: na frente, na legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, nas laterais e nos números indicativos de valor (nas notas de 10 e 20 reais, somente no número inferior esquerdo). Nas notas de 20, 50 e 100 reais, você pode sentir o relevo também no verso: na legenda “BANCO CENTRAL DO BRASIL”, no animal e no número indicativo de valor;

*Veja o quebra-cabeça: coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota;

*Descubra o número escondido: ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, você vê o valor da nota aparecer nas áreas indicadas;

*Descubra os elementos fluorescentes: sob luz ultravioleta, você vê que: o número do valor da nota aparece na frente, na área indicada; a numeração de série vermelha fica amarela; pequenos fios se tornam visíveis na cor lilás;

*Descubra a faixa holográfica (apenas nas notas de 50 e 100 reais): ao movimentar a nota, você vê os seguintes efeitos nessa faixa: o número do valor da nota e a palavra REAIS se alternam; a figura do animal fica colorida; na folha (50) ou no coral (100) aparecem diversas cores em movimento;

*Descubra o número que muda de cor (apenas nas notas de 10, 20 e 200 reais): movimente a nota e descubra que o número assinalado muda do azul para o verde. Uma faixa brilhante parece rolar pelo número. Sinta com os dedos se o papel é mais áspero que o papel comum. Se possível, compare a nota que você recebeu com outra que já tem e verifique se há diferença nos itens de segurança.

Fonte: Itatiaia