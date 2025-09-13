Henrique Alves, de 52 anos, morreu na sexta-feira (12), quatro dias após ter sido baleado enquanto aguardava o transporte para o trabalho em um ponto de ônibus no bairro Danilo Passos 2, em Divinópolis. A informação foi confirmada pela assessoria do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), onde ele estava internado.

O crime ocorreu no fim da tarde de terça-feira (9). Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o suspeito dos disparos se aproximou a pé, efetuou os tiros contra a vítima e fugiu em direção à MG-050. Henrique foi atingido por dois disparos, sendo um deles na cabeça.

Ainda segundo a PM, Henrique não possuía passagens policiais. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado à sala vermelha do CSSJD, onde passou por cirurgia. De acordo com uma sobrinha, a morte cerebral foi constatada às 0h15 de quarta-feira (10). O hospital seguiu os protocolos médicos até a confirmação oficial do óbito, divulgada na sexta.

Os órgãos de Henrique serão doados. O sepultamento está marcado para este sábado (13), no Cemitério da Paz, no Centro de Divinópolis.

Com informações do G1 Centro-Oeste