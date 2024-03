Para salvar o animal das agressões do próprio pai, uma criança deixou o “melhor amigo” em um abrigo na cidade de Nicolás Romero, no México. A fim de continuar tendo contato com o pet, ele envia cartas e bilhetes. O pequeno, de 9 anos, também prometeu voltar para buscá-lo quando completar 18 anos.

Em março de 2020, o cachorro foi deixado no abrigo Pergatuzoo acompanhado de um bilhete assinado e escrito pelo pequeno: “Deixo o Simon, é o meu cachorro. Não quero que meu pai bata nele, ele chora muito porque não tem comida. Deixo minhas economias para comprar sua ração. Não o levem, quando eu crescer eu volto para pegá-lo”, dizia a mensagem, compartilhada pela ONG Pergatuzoo no Facebook.

As buscas pelo antigo dono do cachorro movimentaram as redes sociais após os voluntários do abrigo publicarem a história.

A ONG continua sendo responsável pelos cuidados com o animal, mas o carinho pelo bicho ultrapassa as visitas.

O garoto, que agora tem 13 anos, deixa também pequenas quantias para arcar com as despesas do abrigo. “Oi, Simon! Não posso ir te ver porque meu pai não me deixa sair de casa. Te mando três pesos, meu pai não tem trabalho. Comporte-se e sinto sua falta”, escreveu.

Quatro anos após a chegada do animal no abrigo, a ONG retomou o caso nas redes sociais e revelou um final feliz para a história: Simon está bem e ainda recebe visitas e bilhetes do dono.

Fonte: Metrópoles