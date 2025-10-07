O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) recebeu, na sexta-feira (3), a doação de 14.371 litros de leite longa vida, arrecadados em uma gincana interna promovida pela empresa Certifica.

Na segunda-feira (6), os líderes das equipes participantes estiveram na sede do BMA para formalizar a entrega das doações. Durante o encontro, foi destacada a importância da parceria entre o setor privado e o poder público na promoção de ações voltadas ao bem-estar da população. A Diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, expressou sua gratidão e ressaltou a relevância da ação:

“Nossa sincera gratidão aos colaboradores e às pessoas que, de forma solidária, contribuíram para esse gesto tão nobre. Parabéns a todos pelo exemplo de solidariedade e responsabilidade social. Agradecemos também aos atiradores do TG 04-030 e aos servidores que colaboraram no carregamento e transporte das doações.”

Como forma de reconhecimento, o BMA entregou certificados de agradecimento às equipes participantes e à empresa Certifica. O diretor executivo da empresa, Heitor Pires, enfatizou que a iniciativa foi motivada pelo engajamento dos colaboradores e pelo compromisso social da empresa:

“Nossa gincana vai além de uma simples competição, é uma ação de impacto social. O empenho e a união de todos os colaboradores nos deixam extremamente satisfeitos com o resultado alcançado.”

As doações estão sendo distribuídas pelo BMA a todas as entidades da rede socioassistencial do município e às famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), fortalecendo as ações de Segurança Alimentar e Nutricional e contribuindo para o combate à fome e ao desperdício de alimentos em Formiga. A ação demonstra a importância da construção de uma rede de solidariedade e promoção do desenvolvimento social no município.

Sobre o Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA)

O BMA é um equipamento público que atua na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, por meio da captação e doação de alimentos, educação alimentar e nutricional e combate à fome e ao desperdício de alimentos. Ao longo de seus 18 anos de funcionamento, o Banco tem se consolidado como referência nacional em gestão de alimentos e ações integradas de solidariedade e cidadania.

Quer ser um doador? Entre em contato pelos telefones: (37) 3329-1812 ou (37) 99988-1342

Com informações da Prefeitura de Formiga