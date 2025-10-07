Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira (6) após agredir um idoso de 62 anos na rua Doutor César, no bairro de Santana, Zona Norte da capital paulista.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, o agressor atingiu a vítima com um soco na testa, sem qualquer discussão prévia ou motivo aparente. A agressão ocorreu de forma repentina e foi registrada por moradores e comerciantes da região.

Após o ataque, populares conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante. O idoso foi socorrido e encaminhado a um pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

O caso foi registrado e está sendo investigado pelo 13º Distrito Policial, localizado na Casa Verde. As circunstâncias e a motivação da agressão ainda serão apuradas pelas autoridades.

Vídeo: Reprodução/ Joven Pam

Com informações da Joven Pam