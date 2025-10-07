A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, confirmou na noite dessa segunda-feira (6) a morte de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, vítima de intoxicação por metanol. A jovem estava internada em estado grave desde o dia 28 de setembro, quando passou mal após consumir um combo de vodca com suco de pêssego durante um show na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Bruna faleceu após a adoção de um protocolo de cuidados paliativos, definido pela equipe médica em conjunto com a família. O hospital já havia iniciado um protocolo de confirmação de morte cerebral na última sexta-feira (3).

As autoridades locais confirmaram que a bebida ingerida por Bruna estava adulterada com metanol, substância altamente tóxica. Ela é o único caso de contaminação com óbito registrado no município. Outros pacientes afetados foram atendidos na rede hospitalar pública e privada e não evoluíram para quadros fatais.

A Polícia Civil e os órgãos de saúde seguem investigando a origem da bebida e os responsáveis pela adulteração.

Com informações do Itatiaia