O espírito esportivo e a superação deram o tom da manhã de domingo (5) durante a Corrida Rústica de 6,3 km, em comemoração aos 10 anos do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga. Com mais de 400 atletas inscritos, o evento contou com a presença de corredores amadores e profissionais, além de nomes consagrados do atletismo nacional. A corrida foi marcada pela grande participação juvenil dos irmãos Maitê Santos, de apenas 8 anos, e Theo Santos, de 12, que surpreenderam ao vencer suas categorias, disputando com atletas de até 19 anos.

A pequena Maitê mostrou que talento e coragem não têm idade. Enfrentando os mesmos 6,3 km dos adultos, ela demonstrou resistência, foco e uma impressionante velocidade do início ao fim. Mesmo sendo a mais jovem da prova, manteve um ritmo forte e cruzou a linha de chegada com confiança, emocionando o público presente.

Maitê reafirmou o que a inspirou a continuar durante o trajeto “Corri pensando nos meus pais e nos meus amigos de equipe Sol Nascente que estavam torcendo por mim. Isso me deu muita força para continuar”, disse, orgulhosa da conquista.

Foto: Divulgação

Já Theo, que vem se destacando em diversas competições regionais, novamente chamou a atenção pela técnica, velocidade e determinação. Ele não só venceu sua categoria (até 19 anos), como também figurou entre os primeiros colocados na classificação geral, superando atletas mais velhos e experientes. Sua performance impressionou nomes de peso como o ex-treinador de atletismo do Cruzeiro, Alexandre Minard, e o atleta olímpico Giovani dos Santos, que chegaram a fazer publicações nas redes sociais destacando o talento dos irmãos e sugerindo que grandes marcas fiquem de olho nos jovens promissores.

Foto: Divulgação

Theo comentou a sua paixão pelo esporte e confirmou que treina todos os dias para manter o ritmo “Treino quase todos os dias sob orientações da equipe Sol Nascente. Correr é minha paixão. Quando escutei a torcida gritando meu nome, senti uma energia incrível e dei tudo de mim”, contou, emocionado ao subir ao pódio sob fortes aplausos.

O evento, além de celebrar o aniversário do batalhão, promoveu o incentivo ao esporte, à saúde e à integração com a comunidade formiguense. Estiveram presentes figuras ilustres como o medalhista olímpico Giovani dos Santos e o técnico Alexandre Minard, reforçando a importância da valorização de novos talentos do atletismo.

Para quem acompanhou a corrida, uma coisa ficou clara: o futuro do esporte está nas mãos, e nos pés de jovens determinados como Maite e Theo Santos. Com disciplina, humildade e paixão pelo que fazem, os irmãos formiguenses deram um verdadeiro show de superação e espírito esportivo.

 

COMPARTILHAR: