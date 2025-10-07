O espírito esportivo e a superação deram o tom da manhã de domingo (5) durante a Corrida Rústica de 6,3 km, em comemoração aos 10 anos do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga. Com mais de 400 atletas inscritos, o evento contou com a presença de corredores amadores e profissionais, além de nomes consagrados do atletismo nacional. A corrida foi marcada pela grande participação juvenil dos irmãos Maitê Santos, de apenas 8 anos, e Theo Santos, de 12, que surpreenderam ao vencer suas categorias, disputando com atletas de até 19 anos.

A pequena Maitê mostrou que talento e coragem não têm idade. Enfrentando os mesmos 6,3 km dos adultos, ela demonstrou resistência, foco e uma impressionante velocidade do início ao fim. Mesmo sendo a mais jovem da prova, manteve um ritmo forte e cruzou a linha de chegada com confiança, emocionando o público presente.

Maitê reafirmou o que a inspirou a continuar durante o trajeto “Corri pensando nos meus pais e nos meus amigos de equipe Sol Nascente que estavam torcendo por mim. Isso me deu muita força para continuar”, disse, orgulhosa da conquista.

Já Theo, que vem se destacando em diversas competições regionais, novamente chamou a atenção pela técnica, velocidade e determinação. Ele não só venceu sua categoria (até 19 anos), como também figurou entre os primeiros colocados na classificação geral, superando atletas mais velhos e experientes. Sua performance impressionou nomes de peso como o ex-treinador de atletismo do Cruzeiro, Alexandre Minard, e o atleta olímpico Giovani dos Santos, que chegaram a fazer publicações nas redes sociais destacando o talento dos irmãos e sugerindo que grandes marcas fiquem de olho nos jovens promissores.

Theo comentou a sua paixão pelo esporte e confirmou que treina todos os dias para manter o ritmo “Treino quase todos os dias sob orientações da equipe Sol Nascente. Correr é minha paixão. Quando escutei a torcida gritando meu nome, senti uma energia incrível e dei tudo de mim”, contou, emocionado ao subir ao pódio sob fortes aplausos.

O evento, além de celebrar o aniversário do batalhão, promoveu o incentivo ao esporte, à saúde e à integração com a comunidade formiguense. Estiveram presentes figuras ilustres como o medalhista olímpico Giovani dos Santos e o técnico Alexandre Minard, reforçando a importância da valorização de novos talentos do atletismo.

Para quem acompanhou a corrida, uma coisa ficou clara: o futuro do esporte está nas mãos, e nos pés de jovens determinados como Maite e Theo Santos. Com disciplina, humildade e paixão pelo que fazem, os irmãos formiguenses deram um verdadeiro show de superação e espírito esportivo.