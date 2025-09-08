A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu nesta segunda-feira (8) com ministros indicados por partidos que integram a base do governo na Câmara dos Deputados. O encontro, realizado no Palácio do Planalto, teve como objetivo cobrar maior engajamento dos aliados na tramitação de propostas consideradas prioritárias pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os temas destacados estão o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, as medidas provisórias que tratam da redução da conta de luz e do programa Gás do Povo, além da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. “Esta é a agenda que dialoga com os interesses do país e do povo, em consonância com o que vêm afirmando os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre”, escreveu Gleisi em publicação na rede social X.

A reunião ocorre em meio à crescente pressão da oposição bolsonarista pela aprovação do projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A proposta, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou novo impulso com o apoio de partidos do Centrão — como PP, União Brasil, Republicanos e PSD — que ocupam ministérios no atual governo. A articulação é liderada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como possível candidato à Presidência em 2026.

Durante o encontro no Planalto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou em suas redes sociais o compromisso da Casa com a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, uma das promessas de campanha de Lula. A medida é considerada uma das pautas mais maduras para votação ainda este ano.

O movimento do governo busca consolidar apoio interno e conter avanços de propostas que contrariam os interesses do Planalto, especialmente diante da polarização política e da disputa por protagonismo legislativo.

Com informações do Itatiaia