Um homem identificado como chefe de uma milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), foi preso pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) neste domingo (7). Segundo as investigações, ele liderava um grupo que extorquia comerciantes locais, ameaçando explodir lojas daqueles que se recusassem a pagar as taxas impostas pela quadrilha.

De acordo com a polícia, os criminosos arrombaram estabelecimentos comerciais na madrugada da última sexta-feira (5), causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 100 mil. O grupo utilizava da violência e da intimidação para impor suas exigências.

As investigações revelaram ainda que o líder da milícia já ocupou cargos de assessoria política e se aproveitava dessa experiência para usar o nome de autoridades como forma de pressionar e ameaçar os comerciantes. Durante a operação que resultou em sua prisão, os agentes da 52ª Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu apreenderam com o suspeito um simulacro de pistola, documentos relacionados às extorsões, receituários médicos e o veículo utilizado pelo grupo nos crimes.

A prisão foi realizada no centro de Nova Iguaçu, com o cumprimento de um mandado de prisão temporária por extorsão qualificada. As investigações seguem em andamento para identificar e prender os demais envolvidos no esquema criminoso.

Com informações do Metrópoles