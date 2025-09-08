Um homem de 45 anos foi assassinado a facadas na noite do último domingo (7), em Araxá, no Alto Paranaíba, Minas Gerais, após supostamente se recusar a devolver um Pix de R$ 100 enviado por engano. O crime ocorreu por volta das 18h na rua Vicente Batista da Costa, no bairro Pedra Azul.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em via pública, já sem sinais vitais, com múltiplas perfurações no tórax, costas e braços. Durante os levantamentos iniciais, os policiais identificaram e localizaram o indivíduo, um homem de 28 anos, que confessou o homicídio.

De acordo com o relato do suspeito, ele havia tentado transferir R$ 100 para outra pessoa, mas acabou enviando o valor para a conta da vítima. Ao solicitar a devolução, teria recebido uma negativa, o que motivou o ataque.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão, junto com a faca utilizada no crime. A área foi isolada e a perícia técnica da Polícia Civil acionada para os procedimentos de investigação. O caso segue sob apuração pelas autoridades locais.

Com informações do O Tempo