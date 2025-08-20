A Globo está se movimentando para ampliar sua presença nas transmissões esportivas e já iniciou negociações com a Conmebol para adquirir os direitos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana no ciclo entre 2027 e 2030. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, do site F5.

Segundo a publicação, a emissora carioca pretende apresentar três propostas distintas. A primeira visa retomar a exibição da Libertadores na TV aberta. A segunda envolve os canais esportivos do grupo, como o SporTV, que não transmite o torneio desde 2020. Já a terceira proposta, considerada a mais ousada, prevê a transmissão das duas competições sul-americanas pelo GE TV, novo canal esportivo da Globo no YouTube, com lançamento previsto para setembro.

Além das competições internacionais, a Globo também planeja levar para o GE TV partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Nesse caso, o conteúdo seria exibido simultaneamente na TV aberta, com mudanças apenas no formato de transmissão.

A iniciativa reforça a estratégia da emissora de investir em plataformas digitais e ampliar o alcance de seus conteúdos esportivos, apostando em novos formatos e públicos.

Com informações do O Tempo