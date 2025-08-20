A apresentadora Vera Viel, de 49 anos, passou por uma nova biópsia após exames apontarem suspeita de retorno do sarcoma sinovial, câncer raro que foi diagnosticado em outubro de 2024. Em remissão desde então, ela compartilhou nas redes sociais o momento em que recebeu o resultado, acompanhada do marido, Rodrigo Faro.

“Foi só um susto”, escreveu Vera, ao confirmar que o tumor não voltou. Ela agradeceu o apoio da família, especialmente do marido, que esteve ao seu lado durante todo o processo. “Continuo em remissão para a glória de Deus”, declarou.

Segundo a apresentadora, a suspeita surgiu após um PET Scan realizado como parte de exames de rotina. Ela relatou que, após reunião com os médicos, foi indicada a realizar uma nova biópsia. “Foram momentos desafiadores, mas entreguei tudo nas mãos de Deus”, disse.

Vera explicou que, caso o câncer tivesse retornado, seria necessário passar por nova cirurgia e sessões de quimioterapia. Com o resultado negativo, ela reforçou sua fé e deixou uma mensagem de esperança para quem enfrenta situações semelhantes.

A descoberta do tumor ocorreu após aulas de muay thai, quando Vera percebeu um nódulo na perna. O impacto das atividades físicas levou ao rompimento do tumor, que se manifestou como um hematoma. A insistência de Rodrigo Faro para que ela realizasse uma ressonância foi decisiva para o diagnóstico precoce.

O exame que confirmou o câncer foi realizado em 10 de outubro, dois dias antes do aniversário da apresentadora. “Hoje, não me importo com as cicatrizes. Preciso das minhas pernas para cuidar das minhas filhas. Eu mudei muito”, concluiu.

Com informações do Itatiaia