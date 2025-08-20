A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, divulgou o Chamamento Público nº 03/2025, voltado à adoção de áreas verdes por pessoas jurídicas. A ação tem como objetivo incentivar a participação da sociedade civil na manutenção e urbanização dos espaços públicos do município.

Empresas interessadas poderão adotar praças e áreas verdes já listadas no edital ou propor novos locais para avaliação. A proposta visa promover a preservação ambiental, estimular a responsabilidade social e contribuir com a qualidade de vida da população por meio de melhorias em espaços de convivência urbana.

O prazo para protocolar a documentação exigida vai até o dia 31 de dezembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria de Gestão Ambiental, localizada na rua Coronel José Gonçalves D’Amarante, nº 134, Centro.

Segundo a prefeitura, o processo de adoção conta atualmente com o apoio de um profissional técnico responsável pela elaboração dos projetos, o que garante mais agilidade e suporte aos interessados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (37) 3329-1803, pelo e-mail [email protected], ou por meio do edital completo, disponível no site oficial da prefeitura:

www.formiga.mg.gov.br/admin/data/dynamic/arquivos_servicos/1037/downloads/d822eb74a08850e1de89ccb4dfca6341.pdf

A iniciativa reforça a importância do envolvimento coletivo na proteção ambiental e na valorização dos espaços públicos, promovendo impactos positivos para toda a comunidade.

Com informações da Prefeitura de Formiga