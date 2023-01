O programa Transforma Minas está com vaga aberta para o cargo de superintendente na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O selecionado vai atuar na Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram) Central Metropolitana. As inscrições vão até o dia 30 deste mês. O local de trabalho é em Belo Horizonte.

O selecionado terá como competência gerenciar e executar as atividades de regularização, fiscalização e controle ambiental na sua respectiva área de abrangência territorial, além de controlar as atividades administrativo-financeiras descentralizadas, a partir das diretrizes emanadas pelas subsecretarias da Semad.

A remuneração mensal é de R$ 6.174,36, com uma Gratificação Temporária Estratégica no valor de R$ 1.000,00. Também é paga uma ajuda de custo de até R$ 122,16, por dia efetivamente trabalhado (uma parcela fixa de R$50,00 mais uma parcela variável de até R$ 72,16, vinculada e proporcional ao efetivo cumprimento de metas previstas no Plano de Metas e Indicadores). A forma de contratação é por cargo comissionado, em regime de contratação estatutário.

O profissional deve possuir um perfil voltado para a liderança de equipes, com foco em resultados, assertividade (capacidade de expor e defender posicionamentos de forma clara e objetiva e sem geração ou ampliação de conflitos), busca constante de ampliação do conhecimento e postura colaborativa na solução de problemas.

Pré-requisitos

O candidato deve ter no mínimo 18 anos, ensino superior completo concluído há, no mínimo, cinco anos; experiência profissional comprovada na área ambiental de, no mínimo, dois anos, além de experiência profissional comprovada em cargo(s) de liderança de equipes de, no mínimo, dois anos.

É exigido pós-graduação, mestrado ou doutorado aplicável à área ambiental; experiência em gestão de processos e projetos; experiência na Administração Pública; conhecimento em Legislação Ambiental e do Pacote Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook).

Atuação

Dentre as incumbências do superintendente está a promoção do acompanhamento do processo de regularização ambiental em todas as suas fases; instaurar e conduzir os processos administrativos de autos de infração de sua competência; e promover o atendimento e a resposta às denúncias e requisições provenientes de cidadãos e dos órgãos de controle no âmbito da sua área de abrangência territorial relacionadas ao meio ambiente.

A Supram Central Metropolitana é uma das unidades regionais da Semad. A Secretaria é o órgão responsável por implementar e acompanhar as políticas públicas para a conservação, a preservação e a recuperação dos recursos ambientais e tem como competência planejar, elaborar, deliberar, coordenar, gerir e supervisionar as ações setoriais a cargo do Estado relativas ao Decreto nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019.

Confira neste link os detalhes da vaga.

