A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou estado de emergência ambiental em diversas regiões do Brasil, em diferentes períodos do ano, por risco de queimadas.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (6), e entrará em vigor no dia 14 de março.

Vale lembrar que, entre abril e dezembro de 2022, a região da Amazônia Legal registrou mais de 21 mil focos de incêndio, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Veja qual será o período para cada região:

De abril a novembro de 2023

Estados do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins e São Paulo

Sudoeste Amazonense e Sul Amazonense (AM)

Extremo Oeste Baiano e Vale São-Franciscano (BA)

Jequitinhonha, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Norte de Minas, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Central Mineira, Noroeste de

Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (MG)

Sudeste Piauiense (PI)

De maio a dezembro de 2023

Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná

Centro Amazonense e Norte Amazonense (AM)

Centro Maranhense, Leste Maranhense, Norte Maranhense e Sul Maranhense (MA)

Zona da Mata (MG)

Baixo Amazonas, Marajó, Região Metropolitana de Belém, Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense (PA)

Centro-Norte Piauiense, Norte Piauiense e Sudoeste Piauiense (PI)

De junho de 2023 a janeiro de 2024

Estados do Amapá e Ceará

Centro Norte Baiano e Centro Sul Baiano (BA)

Oeste Maranhense (MA)

Nordeste Paraense (PA)

São Francisco Pernambucano e Sertão Pernambucano (PE)

De julho de 2023 a fevereiro de 2024

Agreste Pernambucano, Mata Pernambucana e Região Metropolitana de Recife (PE)

De setembro de 2023 a abril de 2024

Estado de Roraima

Região Metropolitana de Salvador, Nordeste Baiano e Sul Baiano (BA)

Fonte: CNN