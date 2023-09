O governo federal anunciou a destinação de 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida às pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil gaúcha, o número de mortos em decorrência das enchentes subiu para 46 neste domingo (10). O investimento federal é de cerca de R$ 195 milhões.

As moradias de interesse social vão atender os municípios em situação de calamidade pública, que deverão buscar o Ministério das Cidades para apresentar suas necessidades. Segundo o ministro Jader Filho, as portarias para atender as cidades com menos de 50 mil habitantes serão publicadas até o fim de setembro.

Segundo o governo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pela forte chuva — 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida. Os desaparecidos, segundo balanço, continuam sendo 46, a maior parte em Muçum (30), Lajeado (8) e Arroio do Meio (8). O informe mostra que o número de desalojados subiu para 11.642, enquanto os desabrigados são 3.798.

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida foi relançado por Lula neste ano e oferece subsídio e taxa de juros inferior à praticada pelo mercado, facilitando a compra de imóveis populares na cidade e no campo. Segundo o governo federal, desde 2009, o programa já entregou cerca de 6 milhões de unidades habitacionais.

O programa passa a ser dividido em três faixas de renda, tanto para o beneficiado quanto para quem financiará o imóvel. A Faixa 1 inclui famílias com renda mensal de até R$ 2.640. A Faixa 2 é destinada a famílias com renda entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400. As famílias com renda mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000 estão incluídas na Faixa 3.

As taxas de juros para o financiamento do imóvel foram reduzidas para a Faixa 1, que varia conforme a região do país. Para famílias cotistas com renda de até R$ 2.000, a taxa passou de 4,25% para 4% ao ano, para quem vive nas regiões do Norte e Nordeste. Nas demais regiões do país, a taxa foi de 4,5% para 4,25%.

Chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou na noite deste domingo que o número de mortos em decorrência das enchentes que atingiram o estado subiu para 46. Os óbitos ocorreram em 13 municípios gaúchos: Cruzeiro do Sul (5), Encantado (1), Estrela (2), Ibiraiaras (2), Imigrante (1), Lajeado (3), Mato Castelhano (1), Muçum (16), Passo Fundo (1), Roca Sales (11), Santa Tereza (1), Bom Retiro do Sul (1) e Colinas (1).

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), visitou o estado neste domingo e anunciou a liberação de R$ 741 milhões em recursos federais para auxiliar as cidades afetadas pela passagem do ciclone extratropical. O montante será dividido entre diversas áreas, como saúde, assistência social, defesa e transportes.

Dos R$ 741 milhões, Alckmin citou a repartição de parte dos valores. A Defesa receberá R$ 26 milhões. Foram disponibilizadas seis aeronaves federais, além de barcos, botes, tratores e outros veículos, para auxiliar nos resgates e dar assistência à população. Para a Saúde, serão destinados R$ 80 milhões, aplicados em hospital de campanha, medicamentos e reconstrução de Unidades Básicas de Saúde.

Fonte: R7