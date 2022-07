O site da Agência Minas, órgão oficial de divulgação das notícias do governo de Minas Gerais foi retirado do ar, assim como várias páginas e conteúdos institucionais da administração estadual.

De acordo com o governo, a retirada segue a legislação eleitoral e vai durar até que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) declare o fim do período eleitoral. O atendimento aos veículos de comunicação e demandas da imprensa, no entanto, não será prejudicado.

Em eleições anteriores, partidos políticos acionaram a Justiça para que fosse feita a retirada do conteúdo governamental sob a alegação de que divulgava atos e fazia propaganda dos administradores que estavam em busca de reeleição.

Nos sites do governo federal existe o aviso de que alguns conteúdos foram retirados ou sofreram alterações em virtude das demandas da Justiça Eleitoral. No entanto, o portal da Agência Brasil, órgão oficial de comunicação vinculado ao governo brasileiro, continua sendo atualizado normalmente.

Fonte: Hoje em Dia