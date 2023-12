A balconista Luciane Setene, de 38 anos, grávida de cinco meses de gêmeas, descobriu que as filhas são siamesas e dividem apenas um coração.

Conforme o G1, Luciene mora em Rio Verde do Mato Grosso do Sul e tratava um cisto no ovário quando descobriu que estava grávida das gêmeas. No primeira ultrassom, o médico identificou dois fetos e um coração. As irmãs, que vão se chamar Arielly e Allanys, se alimentam por um só cordão umbilical.

“Comecei meu pré-natal como qualquer mãe. Fui no postinho normal. Através dos primeiros exames de ultrassom no posto da minha cidade. Neste momento, vimos algo diferente: eram dois bebês gêmeos, mas não aparecia dois batimentos”, contou Luciane.