O hediondo crime de racismo aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira (21), no Hospital da ACCCOM – Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, quando uma paciente que está em tratamento oncológico, ao humilhar uma das funcionárias da recepção com palavras de cunho racista, ainda se recusou a assinar a guia de consulta por estar recebendo das “mãos de uma negra”. Durante todo o tempo, a autora do crime se mostrava tranquila e chegou a ir para um ambiente externo para fumar. Diante do fato, a funcionária decidiu registrar um Boletim de Ocorrência. Mesmo com a chegada dos policiais, a paciente não se intimidou e continuou com as ofensas. Ela foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, local onde desdenhou e disse que nada iria acontecer com ela. Posteriormente conduzida para o presídio Floramar.

Ao Divinews, a direção do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) se limitou a lamentar o ocorrido, acrescentando que não comunga com tal atitude, mesmo vindo de uma paciente oncológica que possivelmente está com seu psicológico abalado.

Fonte: Divinews