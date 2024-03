Uma mulher, identificada como Jaderlandia Maria de Lima, de 30 anos, morreu após ser atropelada por um carro no final da tarde desse sábado (23), na BR-316, no município de Picos, Sul do Piauí. Uma câmera do circuito interno de um estabelecimento capturou o momento exato do acidente.

No vídeo é possível ver a mulher em uma motocicleta quando um carro de passeio, em alta velocidade, colide na traseira do veículo. A vítima estava grávida de sete meses.

Um carro que estava na pista também foi atingido pelo veículo em alta velocidade. O passageiro sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a polícia, a mulher chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Picos onde foi realizado o parto do bebê, mas ambos não resistiram.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem que pilotava a moto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro era conduzido por um homem de 41 anos, que estava sob efeito de álcool. Ele teria se recusado a realizar o teste, mas foi preso em flagrante.

Fonte: R7/A10+