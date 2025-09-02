Cinco pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar realizada na segunda-feira (1º) no bairro Iguaçu, em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. A ação, divulgada nesta terça-feira (2), resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico.
O grupo foi localizado em um imóvel identificado pelos militares como ponto de preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes. Durante a abordagem, alguns suspeitos tentaram fugir pelos fundos da residência, mas foram alcançados e detidos.
Entre os presos estão três homens, com idades entre 31 e 43 anos, e duas mulheres, de 20 e 34 anos. Uma das suspeitas possuía um mandado de prisão em aberto.
No local, os policiais apreenderam:
390 pedras de crack
73 papelotes de cocaína
10 buchas de maconha
Porções adicionais de crack e cocaína
R$ 7.085 em dinheiro
Uma máquina de cartão
Um cofre falso
Câmeras de monitoramento
Dois celulares
Uma máquina de solda com registro de furto, que foi recuperada
Os suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. A operação reforça o combate ao tráfico de drogas na região.
