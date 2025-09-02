Cinco pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar realizada na segunda-feira (1º) no bairro Iguaçu, em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. A ação, divulgada nesta terça-feira (2), resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico.

O grupo foi localizado em um imóvel identificado pelos militares como ponto de preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes. Durante a abordagem, alguns suspeitos tentaram fugir pelos fundos da residência, mas foram alcançados e detidos.

Entre os presos estão três homens, com idades entre 31 e 43 anos, e duas mulheres, de 20 e 34 anos. Uma das suspeitas possuía um mandado de prisão em aberto.

No local, os policiais apreenderam:

390 pedras de crack

73 papelotes de cocaína

10 buchas de maconha

Porções adicionais de crack e cocaína

R$ 7.085 em dinheiro

Uma máquina de cartão

Um cofre falso

Câmeras de monitoramento

Dois celulares

Uma máquina de solda com registro de furto, que foi recuperada

Os suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. A operação reforça o combate ao tráfico de drogas na região.

