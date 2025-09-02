Um grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta terça-feira (2), na BR-494, altura do km 18, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro, o chamado foi recebido por volta das 11h. Foram acionadas a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis e a Unidade de Suporte Básico (USB) de São Gonçalo do Pará.

No local, os socorristas encontraram uma vítima já em óbito, sem idade identificada até o momento. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Um homem de 58 anos foi atendido pela USB. Ele estava consciente, porém confuso, com queixas de dor torácica, sangramento nasal e escoriações no supercílio esquerdo e tórax. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Já a USA prestou socorro a um homem de 75 anos, também consciente, que apresentava dor torácica e uma fratura grave no tornozelo direito. Ele foi levado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus.

Com informações do SAMU