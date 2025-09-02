O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nessa segunda-feira (1) que o país está aberto à cooperação com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico — caso esse seja, de fato, o objetivo do presidente norte-americano, Donald Trump. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Caracas, em meio a uma escalada de tensões entre os dois países.

Durante a coletiva, Maduro destacou a experiência venezuelana no enfrentamento ao tráfico de drogas.

“Se você, presidente Trump, realmente quer falar de uma luta para acabar com o narcotráfico, a Venezuela tem a experiência. Modestamente, temos a experiência e os resultados concretos”, afirmou.

A fala ocorre após o governo dos Estados Unidos ordenar o envio de navios de guerra às costas da Venezuela, sob a justificativa de combater um cartel de drogas supostamente liderado por integrantes do alto escalão venezuelano. O próprio Maduro foi classificado pelo governo Trump como chefe dessa organização criminosa, embora nenhuma prova concreta tenha sido apresentada até o momento.

A acusação surge em um contexto de mudança na política externa dos EUA, que passou a considerar narcotraficantes como possíveis “terroristas”. Ainda assim, Maduro sinalizou disposição para colaborar na construção de uma estratégia regional de combate ao tráfico de drogas, inclusive com outros países do continente.

“Se o resto dos países da América do Sul, América Central quiserem coordenar uma única estratégia sobre este tema, sobre este problema, estamos totalmente à disposição”, declarou o presidente venezuelano.

Maduro também contestou a narrativa norte-americana, dizendo que ela serve de pretexto para uma possível invasão militar ao país. Segundo ele, a Venezuela não foi mencionada no Relatório Mundial sobre Drogas de 2025, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o que, segundo o governo venezuelano, reforça que o país é um “país livre de cultivos ilícitos”.

A associação de Maduro ao chamado Cartel de los Soles foi inicialmente feita pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que afirmou: “O regime de Maduro não é um governo legítimo, nunca o reconheceremos como tal”. Apesar das acusações, Maduro mantém o discurso de abertura ao diálogo regional sobre o narcotráfico e rechaça as alegações de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

Com informações do Metrópoles