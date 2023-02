O primeiro Carnaval de rua em BH após dois anos sem a festa, devido à pandemia de Covid-19, é cercado de muita expectativa pelos foliões, mas também gera preocupação na Fundação Hemoninas, pela redução na doação de sangue.

Em épocas de festas e feriados prolongados podem ocorrer diminuição no estoque de bolsas de sangue em todo o Estado. Além de garantir sangue para serviços rotineiros, como pacientes com doenças hematológicas e que passaram por cirurgias eletivas, a Hemominas precisa estar preparada para atender às urgências e emergências que chegam aos hospitais.

Por isso, a fundação convidou blocos e escolas de samba de BH para convocarem a população mineira a doar sangue. A campanha sugere a gravação de vídeos alertando os foliões para a necessidade da doação antes do período festivo. As imagens serão veiculadas nas redes sociais da Hemominas.

“Seria muito importante que os blocos e escolas de samba, durante seus ensaios e desfiles, incentivem seus seguidores a realizar uma doação de sangue no período que antecede o Carnaval e depois da festa também!”, pediu a fundação.

As doações de sangue podem ser agendadas no site da Hemominas ou no aplicativo MG App.

Fonte: Hoje em Dia