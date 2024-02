O motorista de um Corolla bateu na lateral de um caminhão que atravessava a MG-0431, em Itaúna, no Centro-Oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele sofreu ferimentos leves e se recusou a fazer teste do bafômetro.

Ainda conforme da PMRv, o caminhão estava saindo de uma empresa. O motorista do Corolla não conseguiu frear a tempo.

O condutor do caminhão, de 45, anos não sofreu ferimentos. Ele fez o teste do bafômetro, dando resultado negativo para consumo de bebida alcoólica.

