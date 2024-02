Uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um evento em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, gerou reações nas redes sociais ao longo do final de semana e acusações de que o petista teve uma fala racista.

Ao apresentar uma jovem negra que estava no palco, Lula afirmou que “uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor”.

“Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que faz essa moça sentada, que não ouvi ninguém falar o nome dela. Eu falei: ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, ‘não, não vai ter música?’. Então ela vai batucar alguma coisa. Uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Então eu falei: nossa, é namorada de alguém. Também não é”, disse Lula.

A jovem Luiza Eduarda Leôncio, de 20 anos, havia sido premiada pelo trabalho como aprendiz na montadora alemã Volkswagen. “O que é essa moça? Essa moça foi premiada como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha”, continuou Lula.

A fala de Lula rendeu críticas de adversários políticos nas redes sociais, que classificaram o episódio como um ato de racismo.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) questionou o que aconteceria se a fala tivesse partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que a fala de Lula foi racista e preconceituosa. “

“Lula não tem nada de inocente. Ao invés de prestigiar a jovem pelo prêmio, ele a limitou a uma visão preconceituosa e medíocre. E há pouco tempo Lula agradeceu à África por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. É racismo. É mau-caratismo. É desrespeito!”, escreveu o senador.

O ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, também criticou a fala de Lula. “Se fosse Bolsonaro, movimento negro, Lázaro Ramos e ministro dos manos estariam a caminho do STF. Como partiu de Lula, é ‘preconceito do amor’”, escreveu o ex-integrante do governo Bolsonaro.

Fonte: Itatiaia