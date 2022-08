Um homem de 43 anos morreu depois de um incêndio atingir uma casa no bairro Novo Horizonte, em Passos, na noite desta terça-feira (2). Dona da residência, que teria ateado fogo no local, foi presa e levada para a delegacia.

Segundo a polícia, a mulher disse que ela estava no local com a vítima, Adriano Guilherme Barbosa e mais duas pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e usando drogas.

Testemunhas também disseram à polícia que a mulher teria ameaçado colocar fogo na residência após uma discussão com a vítima. Ela inclusive já teria histórico de colocar fogo na própria casa e em pertences em episódios anteriores.

Após controlar as chamas, militares do Corpo de Bombeiros entraram na casa e encontraram o corpo de Adriano dentro do banheiro, já sem sinais de vida. Ele teria morrido por asfixia, devido à fumaça.

O isqueiro que teria sido usado para incendiar a residência foi apreendido. A mulher foi presa e levada para a delegacia e depois transferida para o Presídio Feminino de Botelhos.

Fonte: G1