Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado na MG-050, na noite dessa segunda-feira (1º), em Passos (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, além da vítima, não havia ninguém no local do acidente. Apenas a placa de um carro foi encontrada próximo ao corpo.

De acordo com a PMR, o acidente aconteceu por volta de 20h, na altura do km 352. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local a vítima já estava sem sinais vitais.

Não havia testemunhas no local do acidente. Funcionários de um posto de combustível próximo ao local disseram que a viram a vítima passando pela rodovia com sinais de embriaguez, mas não viram o atropelamento.

O motorista do carro também não foi localizado. Após consulta no sistema, a Polícia Civil conseguiu localizar o dono do veículo pela placa no Bairro Vila Rica.

Ainda de acordo com a PMR, o motorista do carro contou que quando passou pelo local acreditava ter passado em cima de um pedaço de madeira. Ele disse que não parou e só ficou sabendo que se tratava de uma pessoa após ser contatado.

O motorista não apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi apresentado na delegacia, onde foi ouvido e liberado.

De acordo com a Polícia Civil, o carro não tinha sinais de danos correspondentes ao acidente. O veículo foi apreendido para perícia. A Polícia Civil vai investigar o caso.

A vítima foi identificada como Carlos Roberto Luiz Figueiredo, morador de Passos (MG). O corpo foi levado ao IML da cidade.

Fonte: G1 Sul de Minas