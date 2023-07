Um homicídio foi registrado na Rua Salinas, no bairro Sidil, em Divinópolis, na manhã desta sexta-feira (14).

Segundo informações da equipe da TV Candidés, a vítima é um homem de 42 anos e havia saído do Presídio Floramar há 1 mês.

Os suspeitos chegaram no local efetuando disparos de arma de fogo e fugiram em seguida. O motivo e autoria do crime ainda não foram divulgados. Porém, de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha passagens policiais por homicídio, roubo e tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.