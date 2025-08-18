Na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 08h, a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro foi acionada para atender um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Avenida Paraná, no bairro Bela Vista, em Divinópolis.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis prestou socorro a um homem de 25 anos. Ele estava consciente, com escoriações e apresentava suspeita de fratura na perna direita.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local, incluindo imobilização padrão, e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis para avaliação médica e exames complementares.

As causas do acidente não foram divulgadas até o momento.

Com informações do SAMU