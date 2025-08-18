Na tarde desse domingo (17), um acidente envolvendo dois veículos deixou seis pessoas feridas na MG-050, nas proximidades do km 95, no município de Itaúna, Centro-Oeste de Minas Gerais. O chamado foi registrado pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro por volta das 17h.

Para o atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da Unidade de Atendimento Mista (SAMU e Corpo de Bombeiros), além da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itaúna.

No local, as equipes prestaram socorro a seis vítimas, todas conscientes. Uma mulher de 36 anos apresentava dor no braço direito; outra, de 58 anos, queixava-se de dores na região cervical e torácica. Duas crianças também ficaram feridas: uma menina de seis anos, com escoriações e dor abdominal, e um menino de 10 anos, com traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado e suspeita de fratura no nariz. Uma adolescente de 14 anos sentia dores lombares e torácicas, e uma mulher de 44 anos relatava dor lombar.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local, incluindo imobilização padrão, e foram encaminhadas ao Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, para avaliação médica detalhada.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Com informações do SAMU