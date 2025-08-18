No último final de semana, a Equipe Sol Nascente brilhou em competições de destaque realizadas em dois estados. No sábado (16), a atleta Dani Medeiros conquistou o 2º lugar geral feminino nos 5 km da Corrida Adventure Run, no Parque Ecológico Águas Claras, no Distrito Federal. Já no domingo (17), Rosana, Gleizi e Matheus marcaram presença na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, superando desafios e alcançando excelentes resultados.
Conquistas e superação
Dani Medeiros se destacou na Corrida Adventure Run com um desempenho impressionante, conquistando a segunda colocação geral feminina. Já no Rio de Janeiro, a equipe teve uma performance igualmente marcante. Os atletas Rosana, Gleizi e Matheus se dedicaram e mostraram grande raça na Meia Maratona Internacional, representando a equipe com determinação e superação.
Convite para novos atletas
Além das vitórias, a Equipe Sol Nascente também estendeu um convite à comunidade local, chamando novos corredores para se juntarem aos treinamentos da equipe. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, às 18h30. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (37) 99961-2513, com Ronilson.
Com um final de semana de conquistas e superação no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, a Equipe Sol Nascente continua a inspirar e a fortalecer o esporte, ao mesmo tempo em que abre portas para novos talentos que queiram fazer parte dessa história de sucesso.
Fonte: Equipe Sol Nascente