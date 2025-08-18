Nos dias 16 e 17 de agosto, a equipe Tatame do Bem teve uma participação de destaque em competição realizada no ginásio de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seis atletas representaram o projeto social de Formiga, conquistando diversos títulos e evidenciando a qualidade do trabalho desenvolvido no Instituto Tatame do Bem.

Resultados de destaque

Os atletas formiguenses obtiveram resultados expressivos em suas respectivas categorias e também nas disputas especiais. Confira os principais resultados:

Davi Enrico Assalin (Faixa Branca): Campeão no Festival Kids

(Faixa Branca): Campeão no Festival Kids Rodrigo Assalin (Faixa Preta): Campeão na categoria e vice-campeão na Super Luta

(Faixa Preta): Campeão na categoria e vice-campeão na Super Luta Evandro Garcia (Faixa Roxa): Campeão na categoria

(Faixa Roxa): Campeão na categoria Alice Amaral (Faixa Cinza): Campeã na categoria e no Desafio Kids, conquistando também o cinturão

(Faixa Cinza): Campeã na categoria e no Desafio Kids, conquistando também o cinturão Valentina Assalin (Faixa Cinza): Vice-campeã na categoria e 3º lugar no Desafio Kids

(Faixa Cinza): Vice-campeã na categoria e 3º lugar no Desafio Kids Pamela Nunes (Faixa Cinza): Vice-campeã na categoria

A grande estrela da competição foi Alice Amaral, jovem talento da Unidade 3, localizada na Vila Padre Remaclo. Sob a orientação dos professores Rincon e Eltinho, Alice se destacou ao conquistar duas medalhas de ouro e o cinturão do Desafio Kids. Com esse desempenho, a atleta comprovou seu enorme potencial e o futuro promissor que a aguarda no esporte.

A força do projeto

Rodrigo Assalin, fundador e atleta do Tatame do Bem, comemorou os resultados obtidos pela equipe e destacou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição. “Lutar ao lado dessas feras é uma emoção enorme. Hoje, vimos uma de nossas guerreiras vencendo atletas que já conquistaram títulos internacionais. A dedicação nos treinos se reflete em grandes conquistas nas competições. Esse desempenho demonstra a força do Instituto Tatame do Bem, que tem levado o nome de Formiga e o nosso projeto a brilhar em competições por todo o estado”, afirmou Assalin.

Com esses resultados, a equipe do Tatame do Bem segue conquistando visibilidade e consolidando sua importância como um espaço de formação e incentivo ao esporte em Formiga e região.

Fonte: Tatame do Bem