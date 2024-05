Um homem de 45 anos foi atropelado por um motorista de aplicativo em Montes Claros, no Norte de Minas. Testemunhas informaram à Polícia Civil que ele tem o hábito de deitar no chão. Aos bombeiros o motorista informou que não foi possível vê-lo enquanto passava pela rua pois estava deitado em um local escuro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, militares foram acionados nessa segunda-feira (29) por pessoas que presenciaram o acidente. Ao chegarem ao local, localizaram a vítima presa embaixo do veículo.

Para o resgate do homem, os militares utilizaram ferramentas hidráulicas para realizar a elevação do veículo, possibilitando que a vítima recebesse o atendimento necessário e pudesse ser imobilizada em segurança para a retirada do local. Logo em seguida ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar compareceram ao local e realizaram os procedimentos necessários. O estado de saúde do homem não foi informado.

Fonte: Hoje em Dia