Um jovem de 25 anos morreu após sentir um mal súbito e cair sobre a vidraça de uma loja, na avenida Barão do Rio Branco, a principal de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (29).

Segundo uma testemunha, que estava trabalhando, ele ouviu um barulho na vitrine da loja. Quando chegou ao local, Kaique de Oliveira Machado estava caído, com um corte no pescoço. A suspeita é que na queda, parte da vitrine tenha se quebrado e um caco de vidro cortou o pescoço da vítima.

Kaique foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora. No entanto, mesmo com os primeiros socorros, acabou morrendo.

Empresa presta homenagem

Ainda na noite de segunda, a cafeteria em que Kaique trabalhava postou uma homenagem nas redes sociais.

“Você sonhou por muitos anos ao nosso lado, e tinha planos incríveis de ensinar café para todas as lojas. Nosso eterno treinador e Barista! Campeão de Latte art, apaixonado pelo que fazia (e fazia com maestria). Você conquistou e abraçou muitos clientes e amigos. Descanse em paz, meu querido! Obrigada por ter passado pela nossa vida. Foi um orgulho te conhecer e ter você no nosso time!”, escreveu a empresa.

