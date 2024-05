Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal atuou no combate ao saque de cargas nessa segunda-feira (29) e apreendeu em São Gonçalo do Sapucaí mais de 60 itens saqueados no Sul de Minas.

Segundo a PRF, a ação policial iniciou após dois saques ocorridos em locais de acidente de trânsito na Fernão Dias, no km 806 e no km 787.

Após os levantamentos realizados pelos setores de inteligência, agentes estiveram na casa de um suspeito, em São Gonçalo do Sapucaí.

No local, os policiais apreenderam materiais usados para o crime, como faca, lanterna de cabeça, pé de cabra e um carro.

Durante a ação, foram apreendidos mais de 60 itens, como roupas, equipamentos eletrodomésticos, calçados e materiais ainda embalados de uma loja virtual (e-commerce). Segundo a polícia, alguns itens tinham até 200 unidades.

Ainda conforme a PRF, o suspeito não foi localizado para a prisão em flagrante.

Fonte: G1 Sul de Minas