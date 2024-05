Três crianças, com idades entre 4 e 5 anos, ficaram feridas após o forro do teto da sala de aula onde estavam desabar, por volta das 10h desta terça-feira (30), no Centro de Educação Infantil (CEI) Cora Coralina, na zona norte da capital paulista.

O Metrópoles apurou que policiais militares encaminharam dois garotos, de 4 e 5 anos, além de uma menina, de 5, até o hospital da Vila Cachoeirinha.

O Centro de Comunicação da Polícia Militar afirmou, por telefone, que as crianças tiveram leves escoriações decorrentes do acidente.

A reportagem ainda apurou que as aulas seguiam normalmente no CEI, com exceção do local onde houve a queda do teto, que estava isolado, para ser periciado pela Polícia Técnico-Científica nesta terça-feira (30).

A Secretaria Municipal da Educação não havia se posicionado sobre o caso até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

O caso, registrado como “desabamento”, será investigado pelo 72º DP (Vila Penteado).

Fonte: Metrópoles