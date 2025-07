Na tarde desta terça-feira (29), por volta de 12h, a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro foi acionada para atender a um acidente envolvendo dois carros na avenida Ruth Brandão Azeredo, no bairro Planalto, em Santo Antônio do Monte.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Santo Antônio do Monte prestou atendimento a um homem de 34 anos, que apresentava escoriações leves, e a uma menina de dois anos, com escoriações leves no braço e perna esquerdos.

Ambos receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio do Monte.

Fonte: SAMU