A Administração Municipal juntamente com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes realizou na manhã desta terça-feira (29), uma reunião para dialogar sobre a proposta de criação do Parque Estadual da Pedra do Cálice. O Encontro ocorreu no Espaço Mais Cultura e reuniu o Prefeito Itamar da Tamafe, o chefe de Gabinete, Sheldon Almeida, secretários municipais, vereadores, juristas, representante da Associação dos Mineradores de Pains Arcos e Região (AMPAR), representante do Sindicato dos Produtores Rurais (SPR), representantes de empresas mineradoras, servidores públicos, entre outros.

O assunto central é o Projeto de Lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e estabelece uma área prevista que ultrapassa 9 mil hectares e 113 mil metros de perímetro.

O deputado estadual Antônio Carlos Arantes que esteve acompanhado por sua assessoria, faz parte de duas das três comissões que discutem o projeto. O prefeito Itamar reconheceu a importância de sustentabilidade e desenvolvimento econômico caminhar juntos e que a gestão está em busca desta conciliação.

O momento marca o debate inicial que reflete o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental, patrimônio histórico, caminhando junto com desenvolvimento econômico, com equilíbrio e responsabilidade.

Fonte: Ascom Pains