Um homem ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trabalho em Pará de Minas, na tarde dessa segunda-feira (18).

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado em uma obra na Rua Ubirajara Campos de Almeida, Bairro São Luiz.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Pará de Minas fez o atendimento da vítima de 33 anos. O homem estava inconsciente, com ferimento na cabeça proveniente de um pedaço de ferro (cravado).

Recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Sala Vermelha do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, para estabilização.

O helicóptero, Arcanjo 06, do Suporte Avançado Aéreo de Vida (SAAV/Samu), tripulados por pilotos do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) e com médico e enfermeira do CIS-URG Oeste, pousou no Campo do Paraense às 16h51, para fazer a transferência do paciente para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte.

Fonte: Samu