A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nessa quarta-feira (12), o inquérito que apurou os crimes de estupro, perseguição (stalking) e importunação sexual cometidos contra uma mulher, de 60 anos, na cidade de Divinópolis. O suspeito, um homem de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar no dia 6 do mês passado.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Divinópolis, delegada Francielly Sifuentes, o suspeito reside no mesmo bairro que a vítima e se aproveitou do feriado municipal e da baixa movimentação nas ruas para cometer o crime.

“No dia 1º de junho, ele foi ao estabelecimento comercial da vítima e, armado com uma faca, a obrigou a manter relações sexuais contra a sua vontade. Após o crime, o agressor continuou rondando o estabelecimento da vítima. Dez dias depois, ele a insultou repetidamente e a ameaçou de morte, sendo testemunhado por um vizinho. No dia 16 de junho, o suspeito retornou ao local, proferindo insultos e ofensas, expressando desejos sexuais e fazendo gestos de teor sexual“, detalhou a delegada.

Com base nas informações obtidas, a PCMG representou pela prisão do suspeito ao Judiciário, que expediu o mandado temporário no dia 6 de junho, mesma data em que o investigado foi preso pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.