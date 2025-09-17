A Polícia Civil de Minas Gerais realizou nesta quarta-feira (17) uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes do inquérito que resultou no indiciamento de um homem de 36 anos por tentativa de homicídio. O crime ocorreu em 25 de julho de 2023, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro.

O suspeito é acusado de ser um dos atiradores que dispararam mais de 40 vezes contra dois homens que chegavam de carro ao fórum da cidade. Uma das vítimas participaria de uma audiência judicial. Ambas foram atingidas pelos disparos, mas sobreviveram.

De acordo com o delegado Anderson Vicente de Souza, o homem está preso desde 2023, após ser detido em Belo Horizonte por outro crime. “Uma equipe de Belo Horizonte realizava patrulhamento de rotina e suspeitou de dois indivíduos em um veículo. Na abordagem, apreenderam uma arma de fogo e constataram que o carro era produto de crime, estava clonado”, explicou.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou o envolvimento do suspeito na tentativa de homicídio em Divinópolis. Segundo Souza, a arma apreendida em Belo Horizonte foi submetida à microcomparação balística com os projéteis recolhidos no dia do crime. Pelo menos três disparos foram feitos com o mesmo armamento.

A motivação do crime, segundo a polícia, está relacionada a uma rixa entre o suspeito e uma das vítimas, envolvendo disputas no tráfico de drogas. “O indiciado nutria um sentimento de vingança contra uma das vítimas. Com um comparsa, planejou uma emboscada. Sabiam que a vítima iria ao fórum para um ato judicial. Quando ela chegou, fecharam o carro, três pessoas desceram do banco traseiro e efetuaram os disparos. Foram pelo menos 44 tiros”, detalhou o delegado.

Apesar do indiciamento do principal suspeito, as investigações continuam para identificar os demais envolvidos na ação criminosa. Após os disparos, os autores encapuzados fugiram do local, enquanto as vítimas buscaram atendimento médico por conta própria.

